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PSG'de Christophe Galtier ile yollar resmen ayrıldı!

Güncelleme Tarihi:

#PSG#Galtier#Luis Enrique
PSGde Christophe Galtier ile yollar resmen ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 12:35

Paris Saint-Germain, teknik direktör Christophe Galtier ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Paris Saint-Germain, teknik direktör Christophe Galtier ile yolları ayırdı.

Kulüpten yapılan duyuruda, "2022-23 sezonunun sona ermesinin ardından Paris Saint Germain, Christophe Galtier'in sözleşmesini feshetme kararı aldı. Galtier'e tüm katkıları ve çalışmaları için teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kariyerinde daha önce St.Etienne, Lille ve Nice'te çalışan Galtier, 2022'de başkent ekibiyle sözleşme imzalamıştı.

FAVORI LUIS ENRIQUE

Fransa basınında yer alan haberlere göre; Galtier'in yerine takımın başına Luis Enrique'nin geçmesi bekleniyor.

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#PSG#Galtier#Luis Enrique

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