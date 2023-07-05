PSG'de Christophe Galtier ile yollar resmen ayrıldı!

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Paris Saint-Germain, teknik direktör Christophe Galtier ile yolları ayırdı.

Kulüpten yapılan duyuruda, "2022-23 sezonunun sona ermesinin ardından Paris Saint Germain, Christophe Galtier'in sözleşmesini feshetme kararı aldı. Galtier'e tüm katkıları ve çalışmaları için teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kariyerinde daha önce St.Etienne, Lille ve Nice'te çalışan Galtier, 2022'de başkent ekibiyle sözleşme imzalamıştı.

FAVORI LUIS ENRIQUE

Fransa basınında yer alan haberlere göre; Galtier'in yerine takımın başına Luis Enrique'nin geçmesi bekleniyor.