PSG ve Milan maçları artık kripto para piyasasının da takibinde

Futbolseverlerin yakın takibinde yer alan futbol ligleri, bu kez kripto para alışverişi yapan yatırımcıların odağında yer almaya başladı. Bunun en çok dikkat çeken iki örneği ise ACM ve PSG coin oldu. İlk etapta taraftarların rağbet gösterdiği PSG ve ACM coin, uluslararası kripto para borsalarında işlem görmeye başlayınca futbolla ilgili ilgisiz pek çok kişinin yakın takibine girdi.

Takımların karşılaşmalarda aldığı galibiyet ve mağlubiyete göre pozitif veya negatif işlem görebilen coinler, kripto para yatırımcılarının işlem yönünü belirlemesi açısından bu karşılaşmaları yakından takip etmesine teşvik etti.



AC Milan'ın kripto para piyasasında dolar bazındaki değer grafiği



Paris Saint Germain'in kripto para piyasasında dolar bazındaki değer grafiği



DÖRT BÜYÜKLER DE SIRADA

Fan token olarak da bilinen bu yapı, Türkiye’de ilk olarak Galatasaray tarafından hayata geçirilmiş ardından ise Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş tarafından da gündeme alınmıştı.

Türk kulüplerine ait tokenlerin uluslararası borsaların tamamında ne zaman işlem göreceği ise henüz belirsizliğini koruyor.