PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier gözaltına alındı! Irkçılık soruşturması...

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PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier ve oğlu John Valovic-Galtier, Fransa'da gözaltına alındı.

IRKÇILIKLA SUÇLANIYOR

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Fransa'da ciddi bir ırkçılık suçlamasının hedefi haline gelmişti.

Nice'in eski sportif direktörü Julien Fournier, geçtiğimiz Eylül ayında Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christope Galtier'i işaret ederek 'Asla açıklayamayacağım ciddi şeyler var' demişti.

Lille döneminde Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in hocalığını yapan Galtier'in, Nice teknik direktörüyken takımın sportif direktörü Fournier'e yolladığı mail ortaya çıkmıştı.

RMC Sport'un haberine göre Galtier mailde, "Takım, çok fazla siyahi ve cuma günleri camiye giden pisliklerden oluşuyor. Bu kadar siyahi ve müslüman olmamalı." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

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HAPİS CEZASI TEHLİKESİ

Galtier'in hakkındaki iddiaların ispatlanması durumunda ise Fransız teknik adamın 3 yıla kadar hapis cezası ile birlikte 45 bin euro para cezası alabileceği iddia edilmişti.

FRANSIZ BASINI DUYURDU: OĞLUYLA BİRLİKTE GÖZALTINDA

Christophe Galtier ve oğlu John Valovic-Galtier, Nice dönemindeki ırkçı söylemleri nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.