PSG - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final PSG Dortmund maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan eden ve geride bıraktığımız hafta sonunu maç yapmadan geçen PSG, Almanya'da 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Dortmund'u Parc des Prices'ta konuk edecek. İki takım grup aşamasında da karşılaşmış ve Paris ekibi buradaki maçı 2-0 kazanmıştı. Maç sonucu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, PSG - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte PSG Dortmund canlı yayın bilgisi...

PSG - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı PSG- Dortmund karşılaşması 7 Mayıs Salı günü saat 22:00’da başlayacak. Mücadele Exxen ve TV8,5 ekranlarından ekranlarından naklen yayınlanacak.

PARIS SAINT-GERMAIN

Gözden çıkarılan Layvin Kurzawa ve sakatlığı nedeniyle sezonun tamamını pas geçen Presnel Kimpembe dışında, Almanya'daki maçın ilk yarısında kenara gelen Lucas Hernandez'i de kullanamayacaklar.

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TD Luis Enrique, stoperde "Lucas Beraldo & Marquinhos" stoper ikilisiyle oynayacak.

Enrique ilk maçta Bradley Barcola'yı oyundan alıp Randal Kolo Muani'yi merkeze, Kylian Mbappe'yi sola çekmişti.

Orta alanda "Vitinha, Warren Zaire-Emery & Fabian Ruiz" üçlüsü forma giyecek.

BORUSSIA DORTMUND

PSG'yi 1-0 yendikten sonra Bundesliga'da da Augsburg'u 5-1'le geçen Dortmund'da Julien Duranville ve Ramy Bensebaini'nin sakatlıkları sürüyor.

İlk maç öncesi soru işareti gözüken Mats Hummels ile Ian Maatsen'de bir problem yok.

Hem ilk maçta iyi bir performans ortaya koydular, hem de Augsburg maçını dinlenerek geçerek rövanşa daha hazır duruma geldiler.

Signal Iduna Park'taki tek golün sahibi Niclas Füllkrug, yine hücumun en ilerisinde forma giyecek.

Füllkrug'a kanatlardan Jadon Sancho ve Karim Adeyemi destek olacak.