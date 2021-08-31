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GeriFutbol PSG, Arnaud Kalimuendo'yu Lens'e kiraladı
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Futbol
Haber Giriş: 31.08.2021 - 19:14 | Son Güncelleme:

PSG, Arnaud Kalimuendo'yu Lens'e kiraladı

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PSG, Arnaud Kalimuendo'yu Lens'e kiraladı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Fransız forvet oyuncusu Arnaud Kalimuendo'yu Lens'e kiralık olarak gönderdi.

PSG'den yapılan açıklamada, 2024'e kadar sözleşmesi olan 19 yaşındaki Kalimuendo'nun satın alma opsiyonu olmadan 30 Haziran 2022'ye kadar Lens'e kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, genç futbolcuya Lens'te iyi bir sezon geçirmesi dileğinde bulunuldu.

PSG'nin altyapısından yetişen Arnaud Kalimuendo, geçen sezon da Lens'e kiralanmış, çıktığı 30 maçta 8 gol kaydetmişti.

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