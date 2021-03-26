Profesyonel COD oyuncusu rakibini ölümle tehdit ettiği için uzaklaştırma aldı

Profesyonel Call of Duty oyuncusu Bryan “Jimbo” Sabman, profesyonel ligden üç ay süreyle uzaklaştırıldı. Uzaklaştırmanın sebebi ise oyuncunun Elite eleme maçları sırasında Built By Gamers’tan bir oyuncuyu sözlü olarak tehdit etmesi.

Sosyal medyada paylaşılan ve büyüyen olay, Jimbo’nun BBG’den Matthew "KiSMET" Tinsley’i kafasından vuracağına dair yönlendirdiği tehditlerin kayıtlarının paylaşılmasıyla çıktı.

A CoD Challengers player was caught telling another player he’d shoot him in the head and has since been suspended for 3 months



Can we all just think a little bit before we threaten other pros live on voice comms?

pic.twitter.com/WQPNMdInF9 — Jake Lucky (@JakeSucky) March 21, 2021

Olayın gün ışığına çıkmasının ardından kimseyi tehdit etmek gibi bir amacı olmadığını söyledi. Tehdidin, o anın getirdiği heyecanla ağzından, kişisel sebepler yüzünden çıktığını söyledi ve ligden uzaklaştırıldığı üç ay boyunca mental sağlığı üstüne durarak hatalarından ders çıkaracağını söyledi.

Bunların ardından bir açıklama daha yapan 20 yaşındaki profesyonel oyuncu, söylediği şeylerin direkt olarak KiSMET’i hedef almadığını, mecazi bir konuşma olduğunu söyledi.

COD tarafının özrü kabul edip oyuncunun cezasını kaldırıp kaldırmayacağı bilinmiyor.