Profesyonel COD oyuncusu rakibini ölümle tehdit ettiği için uzaklaştırma aldı

Profesyonel Call of Duty oyuncusu Bryan “Jimbo” Sabman, profesyonel ligden üç ay süreyle uzaklaştırıldı. Uzaklaştırmanın sebebi ise oyuncunun Elite eleme maçları sırasında Built By Gamers’tan bir oyuncuyu sözlü olarak tehdit etmesi.

Sosyal medyada paylaşılan ve büyüyen olay, Jimbo’nun BBG’den Matthew "KiSMET" Tinsley’i kafasından vuracağına dair yönlendirdiği tehditlerin kayıtlarının paylaşılmasıyla çıktı.

A CoD Challengers player was caught telling another player he’d shoot him in the head and has since been suspended for 3 months



Can we all just think a little bit before we threaten other pros live on voice comms?

pic.twitter.com/WQPNMdInF9