Prof. Dr. Mehmet Günay, özel yetenek sınavları hakkında konuştu

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi aynı zamanda Spor Bilimleri Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet GÜNAY üniversitelerin özel yetenek sınavları ile alakalı BESYO AJANS ile gerçekleştirmiş olduğu canlı yayında şunları söyledi;

“Bizim bu süreçlerle ilgili gerek dekanlar konseyi olarak gerekse Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulları Müdürleri Birliğimiz var ve Spor Bilimleri Derneği olarak biz sürekli bu birlikteliklerimizle istişare halinde olabiliyoruz gruplarımız var canlı yayın imkanlarımız var. Toplantı imkanlarımız var ve sürekli sağ olsun Anadolu'daki özellikle arkadaşlar dekan arkadaşlarımız sürekli arayarak fikir alışverişinde bulunuyoruz. Özel Yetenek sınavları ile ilgili hazırlıklara başladık, Gazi Üniversitesi’nden İbrahim CİCİOĞLU hocamızın başkanlığında bir ekip neler yapabiliriz özellikle bu koordinasyon testi ile alakalı bir takım güncellemeler yapılacak. Tabi burada Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun ayrıca Yükseköğretim kurulunun alacağı tedbirler önemlidir”

Günay, bu sene üniversitelerin özel yetenek sınavları için istemiş olduğu taban puanlarının da düşeceğini kaydetti.







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