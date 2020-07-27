Premier Lig'e ilk adım! Championship Play-off yarı final ilk maçının iddaa'da favorisi...

Bu bir ilandır

CARDIFF

- Normal sezonu üst üste 3 galibiyetle noktalayan Cardiff, ligi 5. sırada bitirip adını Play-off'a yazdırmayı başardı.

- Yaklaşık 15-20 gün önce Fulham'a 2-0 kaybeden kadroda Callum Paterson en uçtaydı, TD Neil Harris ufak rötuşlar yaptı ve Robert Glatzel'i "9 numara" pozisyonuna yerleştirdi. Paterson kenardan geliyor...

- Çok uzun süredir sakat olan sol bek Greg Cunningham ve forvet alternatiflerinden Isaac Vassell dışında takımda önemli bir eksik yok.

- Sezonu 8 gol ve 10 asistle bitiren Lee Tomlin merkezde, son 3 galibiyetin 2'sinde golü bulunan tecrübeli Junior Hoilett sola yakın oynayacak.

FULHAM

- Koronavirüs arasından döndükten sonra Brentford ve Leeds yenilgileri alan Fulham, sonrasındaki 7 maçtan 17 puan çıkartmayı başardı ve Premier Lig'e direkt yükselen West Brom'un 2 puan gerisinde 4. sırada kaldı.

- Cezası sona eren Harrison Reed, orta alandaki yerine geri dönebilir. Son 2 maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Ivan Cavaleiro'nun durumu şüpheli.

- TD Scott Parker'ın dokunuşları Fulham'ı başka bir seviyeye çıkardı. Geçen sezon onsuz sadece 2 maçı gol yemeden tamamlayan Fulham, Parker'la birlikte 20 maçta kalesini gole kapattı. Championship'te normal sezonu da topa sahip olma konusunda şampiyon Leeds'ın arkasında bitirdiler.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Cardiff'in iç sahada oynadığı son 3 lig maçı "2.5 ÜST" bitti.

- Fulham'ın deplasmanda oynadığı son 11 lig maçının 9'u "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasındaki son 3 maç "2.5 ALT" bitti.

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%48'lik kesim karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor...

%15'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede her iki takımın da gol atacağını düşünüyor.

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Cardiff'in gol umudu Callum Paterson'ın İskoçya günleri...