Premier Lig'den corona virüse önlem için el sıkışma yasağı!
Premier Lig, bir sonraki açıklamaya kadar oyuncuların ve yetkililerin aralarında el sıkışma seremonisinin gerçekleştirilmeyeceği açıklandı.
Premier Lig yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonunda el sıkışmayı yasakladı.
Yapılan açıklamada, bu hafta sonu Premier Lig’de oynanacak müsabakalarda maç yetkilileri, oyuncular ve teknik heyetler arasında el sıkışma seremonisinin gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.
Açıklamanın devamında, koronavirüsün el sıkışma nedeniyle başka bir insana geçebileceği ve bunun büyük bir tehlike olduğu vurgulandı.
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