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Premier Lig'deki Everton - Newcastle maçında görülmemiş olay!

#Premier Lig#Everton#Newcastle United
Premier Ligdeki Everton - Newcastle maçında görülmemiş olay

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Newcastle United arasında oynanan karşılaşmada bir taraftarın kendini plastik kelepçe ile kale direğine kelepçelemesi nedeniyle oyun durdu.

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İngiltere Premier Lig'de Everton ile Newcastle United arasında oynanan maçta benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

Goodison Park'ta oynanan müsabaka 0-0 eşitlikle devam ederken bir taraftar sahaya girerek eşine ender rastlanır bir olaya imza attı.

Everton kalesine yönelen taraftar, plastik kelepçeyle kendini boğazından kale direğine bağladı.

Futbolcular ve taraftarlar şaşkınlık için kalırken maç 50. dakikada durdu.

Güvenlik görevlileri kendini direğe kelepçeleyen taraftarı olduğu yerden ayırmak için uzun uğraşlar verdi.

Kelepçe uzun süre protestocu taraftarın boynundan çıkarılamazken sahaya demir kesici makas getirildi.

Güvenlik güçleri büyük uğraşların ardından protestocu taraftarı direğe bağlayan plastik kelepçeyi kesmeyi başardı.

Boynunda plastik kelepçe çıkarılan taraftar saha apar topar dışına çıkarıldı.

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NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Protestocu taraftarın, Just Stop Oil adlı aktivist kampanyanın destekçisi olduğu ve Britanya'da fosil yakıt kullanımının sona erdirilmesi için böyle bir harekette bulunduğu iddia edildi.

Premier Ligdeki Everton - Newcastle maçında görülmemiş olay

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#Premier Lig#Everton#Newcastle United