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Premier Lig’de zirve mücadelesi TV+’ta! (Manchester City - Liverpool)

#Manchester City - Liverpool#Liverpool#Manchester City
Premier Lig’de zirve mücadelesi TV+’ta (Manchester City - Liverpool)

Türkiye’nin sevilen televizyon platformu TV+, spor şöleni sunmaya devam ediyor. Dünyanın en önemli futbol ligi olarak değerlendirilen İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk yarışının en kritik maçı TV+’ta yayınlanacak. Lider Manchester City, 1 puan gerisindeki Liverpool’u evinde ağırlayacak. 10 Nisan’daki mücadele, TV+’ta futbolseverlerle buluşacak.

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Sporda en iyilerin buluşma noktası TV+’ta spor şöleni hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın en değerli futbol ligi İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk heyecanı TV+’ta yaşanıyor. Premier Lig’de sezonu domine eden iki takım kozlarını TV+’ta paylaşacak. Puan sıralamasında zirvede yer alan Manchester City, 1 puan gerisinden gelen Liverpool’u 10 Nisan Pazar günü evinde ağırlayacak. Karşılaşma, S Sport’ta saat 18:30’da naklen yayınlanacak.

Arsenal ile Manchester United kozlarını TV+’ta paylaşacak

Nisan ayında İngiltere’nin en önemli mücadelelerinden biri de yine TV+ ekranlarında olacak. 23 Nisan’da oynanacak Arsenal-Manchester United maçı da TV+’ta futbolseverlerle buluşacak. İngiltere Premier Lig’in yanı sıra İtalya Serie A’daki tüm maçlar da TV+ ekranlarında sporseverlerin beğenisine sunulacak.

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Formula 1’de heyecan TV+’ta devam ediyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2022 heyecanı da Nisan ayında TV+’ta yaşanmaya devam edecek. Avusturalya’ya taşınan mücadele, 10 Nisan Pazar günü sabah saat 08:00’de S Sport 2’de naklen yayınlanacak. Nisan ayında ayrıca Emilia Romagna Grand Prix heyecanı da TV+’ta yaşanacak.

TV+ Nisan Ajandası

PREMİER LİG PREMİER LİG
10 Nisan Manchester City – Liverpool (S Sport – saat 18:30)
19 Nisan Liverpool – Manchester United
20 Nisan Chelsea – Arsenal
23 Nisan Arsenal – M. United

Formula 1
10 Nisan Avustralya Grand Prix (S Sport 2- saat 08:00)
24 Nisan Emilia Romagna Grand Prix

SERIE A
18 Nisan Napoli – Roma
24 Nisan İnter – Roma

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