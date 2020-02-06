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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 16:32,Son Güncelleme:/

Premier Lig'de yaz transfer dönemi uzatılıyor

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Premier Lig'de yaz transfer dönemi uzatılıyor

İngiltere Premier Lig'de kulüpler yaz transfer döneminin yeniden uzatılması için harekete geçti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan Premier Lig takımlarının temsilcileri, 2020 yılında yaz transfer döneminin 1 Eylül'de sona ermesi yönünde oy kullandı.

Premier Lig'de yaz transfer dönemi iki sezondur ağustos ayında, lig başlamadan bir gün önce bitiyordu.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp da transfer döneminin diğer Avrupa ülkeleriyle aynı anda sona ermesine destek vermişti.

Premier Ligde yaz transfer dönemi uzatılıyor

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