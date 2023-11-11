Premier Lig'de vücut kamerası dönemi başlıyor

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Tottenham’ın yarın deplasmanda Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşma İngiltere Premier Lig tarihinde bir ilke sahne olacak. Yayıncı kuruluş TNT Sports ve Premier Lig’in iş birliğiyle her iki takımdan birer futbolcu maç öncesi ısınma antrenmanı sırasında formalarına kamera takacak. İlk olarak Almanya’da denenen sistemi bu yaz Aston Villa ve Newcastle takımları ABD turunda uygulamıştı. iFAB, bu teknolojinin resmi maçlarda kullanılmasına şimdilik izin vermiyor. TNT Sports ile Premier Lig, vücut kamerası görüntülerinin izleyicilere yepyeni ve benzersiz bir bakış açısı sunacağı gerekçesiyle en azından ısınmada kullanma kararı aldı.

BASKETBOLDA DA DENENDİ

Vücut kamerası teknolojisinin arkasında bir start-up şirketi olan MindFly yer alıyor. Özel bir yeleğe bağlı olan yapay zeka destekli stabilizasyon kamerası yapan şirket, formanın göğüs hizasında küçük bir delik açarak oyunculardan görüntü alınmasını sağlayacak. MindFly, 2021’de piyasaya sürdüğü vücut kamerasından bugüne dek 1,3 milyon sterlinden fazla gelir elde etti.

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2 FUTBOLCU KATILMADI, SAYGI DURUŞU 9 KİŞİYLE YAPILDI

UEFA Avrupa Ligi’nde önceki gün İspanyol Villarreal’in, İsrail ekibi Maccabi Haifa’yı 2-1 yendiği maçta saygı duruşu krizi yaşandı. Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki karşılaşmada ev sahibi konumundaki Maccabi Haifa’nın isteği üzerine, İsrail-Hamas savaşı sırasında ölen İsrailliler için saygı duruşu yapıldı. Villarreal’in Cezayirli stoperi Aissa Mandi ve Fas asıllı İspanyol kanat oyuncusu İlias Akhomach, saygı duruşuna katılmayıp takımdan ayrı şekilde orta yuvarlakta bekledi.