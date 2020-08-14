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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 13:36,Son Güncelleme:

Premier Lig'de sezonun en iyi genç oyuncusu Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold!

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Premier Lig'de sezonun en iyi genç oyuncusu Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold!
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İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun en iyi genç oyuncusu ödülünü, Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold kazandı.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 23 yaş ve altı oyunculara verilen sezonun en iyi genç oyuncusu ödülü, taraftarlar ve futbol uzmanlarından oluşan jürinin oylarıyla belirlendi.

Oylamada Aston Villa'dan Jack Grealish, Manchester United'dan Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford, Chelsea'den Mason Mount, Christian Pulisic ve Sheffield United'dan Dean Henderson'ı geride bırakan Liverpool'un 21 yaşındaki İngiliz sağ beki Alexander-Arnold, ödülün sahibi oldu.

Liverpool formasıyla Premier Lig'in 2019-2020 sezonunda 38 maça çıkan Alexander-Arnold, 4 gol kaydetti.

 

Premier Ligde sezonun en iyi genç oyuncusu Liverpooldan Trent Alexander-Arnold

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