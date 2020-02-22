Premier Lig'de Londra Derbisi TEK MAÇ! iddaa'da Chelsea'ye oynayanlar...

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CHELSEA - TOTTENHAM

Geçtiğimiz hafta Manchester United'a kaybedip 3 puan hasretini 4 maça çıkartan Chelsea, N'Golo Kante'yi de kaybetmiş olabilir! Fransız orta saha maçın henüz başında sakatlanıp kenara gelmek zorunda kalmıştı.

Tammy Abraham, Andreas Christensen, Callum Hudson-Odoi ve Christian Pulisic'in durumları da maç saati netleşecek.

Tottenham'da ise Harry Kane sonrası Heung-min Son da sakatlandı. RB Leipzig karşısında Dele Alli ve Lucas Moura ile gol aradılar ama oldukça etkisiz bir görüntü sergilediler.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Londra Derbisi'nde hücumun en ilerisinde kime görev vereceği merak konusu.

Erik Lamela ve Tanguy Ndombele iyileşti fakat ilk 11'de olmaları beklenmiyor.

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CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Tottenham, iki takım arasında Chelsea ev sahipliğinde oynanan son 33 resmi maçın sadece 1'ini kazanabildi.

- Chelsea'nin Stamford Bridge'de oynadığı son 6 maçın 4'ü "KG YOK" bitti.

- Tottenham, Jose Mourinho ile Premier Lig'de 7 deplasman maçına çıktı. Bu 7 maçın 5'i karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Premier Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Chelsea galibiyeti!

Üyelerin yaklaşık %21'i Londra Derbisi'nde Chelsea'yi bir adım önde görmüş.

%8'lik kesim de "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş...

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, "BJK-TS" ve "FB-GS" maçlarını değerlendirdi! İddaa kuponu paylaştı...





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