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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 15:15 | Son Güncelleme:

Premier Lig'de bir koronavirüs ertelemesi daha! Aston Villa ile Everton...

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Premier Lig'de bir koronavirüs ertelemesi daha! Aston Villa ile Everton...
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İngiltere Premier Lig'de Aston Villa-Everton karşılaşması koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Aston Villa'dan yapılan açıklamada, takımdaki vakaların karantina sürecinin devam etmesi ve test sonuçlarının negatife dönmemesi nedenleriyle 17 Ocak Pazar günü Everton ile yapacakları lig maçının ertelendiği belirtildi.

Aston Villa ile Newcastle United arasında yine salgın nedeniyle aralık ayında ertelenen lig karşılaşması ise 23 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Aston Villa'da vakaların çıkmasının ardından kapatılan antrenman tesisleri ise test sonuçlarının negatife dönmesi halinde oyunculara pazar günü açılacak.

İngiltere Premier Ligde 36 koronavirüs vakası tespit edildi
İngiltere Premier Lig'de 36 koronavirüs vakası tespit edildi

Aston Villa, oyuncular ve teknik ekipte artan Kovid-19 vakaları nedeniyle geçen hafta antrenman tesislerini kapatmış ve İngiltere Federasyon Kupası'nda Liverpool ile oynadığı maça, 23 yaş altı takımıyla çıkmıştı. Aston Villa'nın, Tottenham ile dün oynaması planlanan lig karşılaşması da aynı gerekçeyle ertelenmişti.

 

Premier Ligde bir koronavirüs ertelemesi daha Aston Villa ile Everton...

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