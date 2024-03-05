×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Premier Lig'de Arsenal fırtınası! Son 7 maçta 31 gol...

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere Premier Lig#Arsenal#Mikel Arteta
Premier Ligde Arsenal fırtınası Son 7 maçta 31 gol...
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 12:41

Premier Lig temsilcilerinden Arsenal, ligde oynadığı son 7 maçta toplamda 31 kez gol sevinci yaşadı.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında Arsenal, deplasmanda Sheffield United’ı 6-0’lık skorla mağlup etti.

Bu karşılaşmayla birlikte Arsenal, son 7 lig maçında toplamda 31 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Kuzey Londra ekibi, bu süreçte West Ham United ve Sheffield United’a 6’şar, Crystal Palace ve Burnley’e 5’er, Newcastle United’a 4, Liverpool’a 3 ve Nottingham Forest’e karşı da 2 kez rakip fileleri sarstı.

Premier Ligde Arsenal fırtınası Son 7 maçta 31 gol...

Mikel Arteta’nın öğrencileri 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 61 puanla, lider Liverpool’un 2, Manchester City’nin 1 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Ayrıca, bu sezon 27 maçta attığı 68 golle, Premier Lig’de en fazla gol atan takım konumunda yer alıyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere Premier Lig#Arsenal#Mikel Arteta

BAKMADAN GEÇME!