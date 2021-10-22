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Premier Lig'de 9. maç haftasını Arsenal ile Aston Villa açıyor! Bu maça iddaa oynayanların %48'i...

#Misli.Com#İddaa#Arsenal Aston Villa
Premier Ligde 9. maç haftasını Arsenal ile Aston Villa açıyor Bu maça iddaa oynayanların %48i...

Premier Lig'in orta sıralarında gezinen iki takımın maçında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Aston Villa'yı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, İngiltere Premier Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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ARSENAL

Sezona 3 yenilgiyle başlayan Arsenal, arkasından 3 galibiyet alarak çıkışa geçmişti ancak son 2 maçtan da beraberlikle ayrılıp orta sıralarda kaldılar.

Orta sahadan Granit Xhaka sakat, Bukayo Saka'nın durumu maç saati netleşecek.

TD Mikel Arteta; "Bazen iyi oyunla değil 'pis' bir oyunla da kazanabilmeliyiz. Brighton ve Crystal Palace maçlarında doğru işleri doğru zamanda yapıp iyi oynamasak da kazanabilirdik, olmadı..." dedi.

Savunmanın sağında Takehiro Tomiyasu, solunda Kieran Tierney izleyeceğiz. Tomiyasu'nun gelişiyle birlikte takım da ligde performansını yukarı çekmişti. Tierney zaten ilk 8 maçın tamamına ilk 11'de başladı.

Hücum merkezinde Martin Ödegaard olacak, en ileride Pierre-Emerick Aubameyang forma giyecek.

ASTON VILLA

Tottenham'a kendi kalesine attığı golle, Wolverhampton'a da 2-0 öne geçmesine rağmen 90+5'te 3-2 kaybeden Aston Villa'da moraller biraz bozuk.

TD Dean Smith; "İnanılmaz yıkılmış halde değiliz, birkaç duran topta hata yaptık ve futbolda böyle gelişigüzel durumlar her takımın başına gelebiliyor. O maçları kazanacak kadar oynamıştık, Arsenal karşısında da aynı şekilde oynayacağız..." dedi.

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Trezeguet sakat, sezonu hiç açamadı. Keinan Davis de hala istenilen seviyeye ulaşabilmiş değil.

John McGinn orta alandaki "enerji küpü" rolünü üstlenmeye devam edecek. Önünde serbest rolde Emi Buendia'yi izleyeceğiz.

Hücum ikilisini "Danny Ings & Ollie Watkins" oluşturacak, kanatlardan desteği Matty Cash ile Matt Targett verecek.

Premier Ligde 9. maç haftasını Arsenal ile Aston Villa açıyor Bu maça iddaa oynayanların %48i...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 3 maçın tamamını Aston Villa kazandı, kalesinde hiç gol görmedi!

- Arsenal'in iç sahada oynadığı son 3 maç "2.5 ÜST" bitti, Aston Villa'nın deplasmanda oynadığı son 3 maçın 2'sinde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İngiltere Premier Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu!

%48'lik kesim taraf bahsi yerine 90 dakika içerisinde 3 gol olması ihtimaline daha yakın...

%18'lik kesim ise "Arsenal kazanır" tercihini kuponlarına eklemiş ve iç sahada Topçular'ın hata yapmayacağını düşünüyor.

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Premier Ligde 9. maç haftasını Arsenal ile Aston Villa açıyor Bu maça iddaa oynayanların %48i...

Arsenal'in İskoç sol beki Kieran Tierney'nin Celtic günlerini hatırlayalım! Çok uzaklardan, enfes bir gol...

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#Misli.Com#İddaa#Arsenal Aston Villa

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