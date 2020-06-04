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GeriFutbol Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği onaylandı!
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.06.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği onaylandı!

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İngiltere Premier Lig'de bu sezon oynanacak kalan maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilecek.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, lig yönetiminin 2019-2020 sezonunda uygulanacak geçici değişiklikleri onayladığı belirtildi.

Buna göre, kulüpler kalan maçlarda 5 oyuncu değiştirebilecek ve yedek kulübesindeki oyuncu sayısı 7'den 9'a çıkarılacak.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılı sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini duyurmuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig, 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak.

 

Premier Ligde 5 oyuncu değişikliği onaylandı

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