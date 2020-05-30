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Haber Giriş: 30.05.2020 - 22:20,Son Güncelleme:

Premier Lig'de 1130 kişinin corona virüs (koronavirüs) test sonucu negatif çıktı

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Premier Lig'de 1130 kişinin corona virüs (koronavirüs) test sonucu negatif çıktı
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Premier Lig'de 20 takım oyuncuları ve personelinden oluşan 1130 kişiye yapılan son testlerin tamamı negatif sonuçlandı.

Premier Lig tarafından yapılan açıklamada 1130 kişiye yapılan 4. testler sonucunda tamamının negatif çıktığı duyuruldu.

Perşembe ve cuma günü yapılan testlerin sonucuna göre daha önce 12 kişide tespit edilen pozitif sonucun da negatif olduğu da belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bütün bu bilgilerin rekabet eşitliği ve şeffaflık için paylaşıldığı ve lig yönetimi tarafından herhangi bir kulüp veya oyuncu hakkında koruma amaçlı ayrıntılı bilgi verilmediği ifade edildi.

Premier Ligde 1130 kişinin corona virüs (koronavirüs) test sonucu negatif çıktı

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