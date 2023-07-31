Premier Lig'de 1.3 milyar Euro harcandı

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Futbolda yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken şu ana kadar en çok harcama yapan lig İngiltere Premier Lig oldu. İngiliz ekipleri kadrolarına kattıkları oyuncular için 1 milyar 340 milyon Euro’luk harcama yaptı. Şu ana kadar bu dönemde transferde en çok bonservisi ödeyen kulüp Declan Rice’ı 116.6 milyon Euro’ya kadrosuna katan Arsenal.

SÜPER LiG: 59 MiLYON EURO

Premier Lig’i 531 milyon Euro ile Serie A izlerken 3. basamakta 456 milyon Euro ile Fransa Ligi yer alıyor. Bundesliga’da yer alan takımlar 448 milyon Euro’luk harcama yaparken tüm dünyada transfer piyasasını alt üst eden Suudi Arabistan 301 milyon Euro ile 4. sırada yer aldı. Real Madrid’in sadece Bellingham için 103 milyon Euro harcadığı La Liga takımları şu an 250 milyon Euro’luk harcama yaptı. Süper Lig takımlarının şu ana kadar ödediği bonservis miktarı ise 59 milyon Euro.

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