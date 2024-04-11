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Premier Lig ekibine puan silme cezası

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Sheffield United#Futbol
Premier Lig ekibine puan silme cezası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 18:46

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, transfer ödemelerindeki gecikme nedeniyle puan silme cezası aldı.

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İngiltere Premier Lig'e geçtiğimiz sezon yükselen ve ligde kalma mücadelesi veren Sheffield United'a ceza verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada 2022/23 sezonundaki mali kuralların ihlali nedeniyle EFL yönetimi tarafından puan silme cezası verildiği belirtildi.

Sheffield United, kural ihlalini EFL yönetimindeki Championship'te yaptığı için bu cezayı Premier Lig'de çekmeyecek.

Sheffield, Premier Lig'den düştüğü ilk sezona eksi 2 puanla başlayacak.

Teknik Direktör Chris Wilder yönetimindeki Sheffield United, Premier Lig'de son sırada yer alıyor.

 

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#Premier Lig#Sheffield United#Futbol

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