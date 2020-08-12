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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 11:22,Son Güncelleme:

Pozitif vakalar sonrası Japonya'da maç ertelendi!

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Pozitif vakalar sonrası Japonya'da maç ertelendi!
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Japonya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sagan Tosu'nun teknik ekibinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından takımın Sanfrecce Hiroshima ile yapacağı Lig Kupası karşılaşması ertelendi.

Kulüplerden yapılan açıklamalara göre, Sagan Tosu takımında teknik direktör Kim Myung-hwi ve teknik personele uygulanan yeni tip koronavirüs testlerinde birçok pozitif vakaya rastlandı.

Bu nedenle Japonya Lig Kupası'nda Sanfrecce Hiroshima ile Sagan Tosu arasında bugün TSİ 13.00'de oynanacak karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Sagan Tosu'da hastalık semptomları gösteren Kim Myung-hwi ve tüm teknik ekip karantinaya alındı.

Pozitif vakalar sonrası Japonyada maç ertelendi

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