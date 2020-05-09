Potada Petkimspor ve Fethiye ligin tescilini istiyor

Potada tüm kulüpler salgın sürecinde tüm yabancılarını ülkelerine gönderirken 30 haftanın 24'ü tamamlanan TBL'de 19'ar galibiyetle ilk iki sırada yer alan Petkimspor ve Fethiye Bld, ligin bitirilip ilk iki sıradaki ekiplerin ING Basketbol Süper Ligi'ne alınmasını istedi.

Ligdeki ilk sezonunda büyük bir sürprizle Süper Lig'in en önemli adaylarından olan Fethiye, sezon devam ederse yaşanabilecek risk ve sıkıntılarla ilgili 9 maddelik bildiri yayınladı.

TBL'de sezona ara verilmeden önce bu iki ekibi 17 galibiyetle Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takip ediyordu. TBF, geçen ay Basketbol Müsabaka Talimatı'nda değişikliğe gidip taraflardan kaynaklanmayan zorunlu nedenler yüzünden tamamlanmamış sezonlarla ilgili karar alma yetkisini TBF yönetimine bırakmıştı.

Güney Kore'de lig başladı! Canlı Bahis'ler, TEK MAÇ'lar... ÜCRETSİZ canlı izlemek için buraya tıklayın!