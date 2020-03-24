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GeriFutbol Portsmouth'ta corona virüs tespit edilen oyuncu sayısı 5'e yükseldi
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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2020 - 22:27,Son Güncelleme:/

Portsmouth'ta corona virüs tespit edilen oyuncu sayısı 5'e yükseldi

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Portsmouth'ta corona virüs tespit edilen oyuncu sayısı 5'e yükseldi
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İngiltere 3. Lig ekiplerinden Portsmouth'ta bir futbolcunun daha yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki genç oyuncu Ross McCrorie'de corona virüs tespit edildi.

İskoç futbolcunun hükümetin açıkladığı öneriler doğrultusunda kendisini toplumdan izole ettiği belirtildi.

İngiliz ekibinde daha önce de James Bolton, Andy Cannon, Sean Raggett ve Haji Mnoga'nın testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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