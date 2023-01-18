Porto'nun transfer etmek istediği Ayberk Karapo'nun hayali bambaşka

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Manisa FK formasıyla bu sezon 21 maça çıkan aynı zamanda Türkiye U19 Milli Takımımızda da forma giyen genç yıldız Ayberk Karapo, hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“ALTINORDU VE MANİSA ALTYAPILARINDA ÇOK İYİ EĞİTİMLER ALDIK”

SORU-1) Futbola özkaynak sistemiyle tanınan Altınordu altyapısında başlayıp daha sonra o dönemki ismiyle bilinen Manisa BBSK’ya transfer oldun. Şimdiye kadar burada gösterdiğin performansla dikkat çekerken, altyapıdaki eğitiminle ilgili neler söylemek istersin?

Altınordu’da hem futbol hem de dil öğrenme anlamında gerçekten çok iyi bir altyapı eğitimi aldım. Şut çalışması gibi ayak tekniğimizi geliştirecek şekilde çalışmalar yaptık. Başka ülkelerden hocalar geldi, onlarla çalıştık. Onların bana çok katkısı oldu ve altyapı olarak bende bir taban oluşturdular. Altınordu’nun gelişim için bende önemli bir yeri oldu. Altınordu’dan Manisa’ya U15 zamanında geldim. Beni el üstünde tuttular ve burada tüm yaş kategorilerinde forma giydim.Daha sonra U19’da forma giydim ve ligde iyi bir performans gösterdim. Bu performansımın ardından da A takıma kadar yükseldim. Buradaki altyapı hocalarım da çok iyi. Hepsi de A takımla koordine bir şekilde çalışıyor. İletişim bakımından çok iyiler. Sürekli analiz videoları eşliğinde çalışıyoruz. Manisalı olmama rağmen tesislerde istediğim kadar kalabiliyorum. İstediğimiz zaman hocalarımıza söyleyerek analizler yapıyoruz. Ayrıca istatistikler hakkında bilgi alabiliyoruz.Altyapılarda genelde sağ bek oynuyordum ama stoper oynadığım bazı maçlar da oldu. Hocalarımız hangi mevkide uygun görürse ben orada oynuyorum.

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SORU-2) Stoperlerin boy avantajına sahip olması en önemli özelliklerden biridir. 1.86’lık boya sahipsin ve defanstaki oyununla dikkat çekiyorsun. Kendini geliştirme adına neler yapıyorsun?

Burada bütün gün performans hocalarımın hepsiyle çalışıyorum, onlarla iletişim halindeyim. Özellikle oyun anlamında analiz hocalarımdan sürekli bilgi alıyorum. Girdiğim mücadele sayısı başta olmak üzere kazandığım mücadelelerin hepsini video eşliğinde değerlendiriyoruz. Onun haricinde her gün hangi yönde eksiğim varsa onunla ilgili bireysel çalışmalar yapıyorum. Mesela zıplama, çabukluk, hamle gibi eksikliğim varsa eğer performans hocalarımla o yönde çalışmalar yapıyorum. 1.Lig, gerçekten mücadelenin ön plana çıktığı bir yer. Oyun ve futbol bilgisi çok önemli. Top gelmeden önce her yerde düşünmek gerekiyor. Düşünmediğin zaman hemen baskı yiyorsun. Hızlı düşünme adına benim için çok iyi oldu, hızlı düşünmeyi burada öğrendim.

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“ÖNÜMÜZDEKİ SENELERDE A MİLLİ TAKIMIMIZIN FORMASINI GİYMEK İSTERİM”

SORU-3) Bu sezon Manisa FK’da şimdiye kadar 21 maça çıkıp dikkat çekici bir istatistiğe imza attın. U19 Milli Takımımızın kapıları da yine bu dönemde açıldı. Milli heyecan için neler söylemek istersin?

Milli forma aslında herkesin rüyasıdır. Herkes ay yıldızlı formayı giymek ister. Milli formayı giymek hem kulüp hem de kendim adına çok gurur verici. Milli takımda ilk antrenmana ve maçlara çıktığımda çok heyecanlıydım. Şimdi yavaş yavaş o heyecanımı attım. İnşallah bir gün A Milli Takımımızın formasını da giyerim. Oralarda forma giymek çok zor. Ama Stefan Kuntz herkese çok şans veriyor. Önümüzdeki senelerde orada forma giymek isterim. Milli takımdan Merih Demiral’ı takip ediyorum.

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“MERİH DEMİRAL, VİRGİL VAN DİJK VE SERGİO RAMOS’U ÖRNEK ALIYORUM”

SORU-4) Türk ve Avrupa futbolundan örnek aldığın stoperler var mı?

Merih Demiral’ı çok izliyorum ve takip ediyorum. Onun haricinde genelde Avrupa futbolunu izlemeye yönelik çalışmalar yapıyorum. Oradan da Virgil Van Dijk ve Sergio Ramos’u örnek alıyorum.

“PREMİER LİG’İN HAYALİNİ KURUYORUM, ORADA FORMA GİYMEK İSTİYORUM”

SORU-5) Portekiz’in güçlü ekiplerinden Porto başta olmak üzere Bundesliga ve Süper Lig ekipleriyle ismin anılıyor. Henüz genç yaşta böyle kulüplerin seni izlemesi nasıl bir duygu?

Büyük kulüplerle adımın geçmesi benim için çok gurur verici. Ama şu an kulübümün başarısına odaklanmış durumdayım. İnşallah burada Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Hayalini kurduğum lig olarak Premier Lig var. Orasını çok istiyorum. Ama onun haricinde ilk basamak olarak düşünürsek La Liga-Premier Lig veya Bundesliga-Premier Lig olarak düşünüyorum.

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SORU-6) TFF 1.Lig’de 28 puanla Süper Lig yolunda mücadele veriyorsunuz. Teknik Direktör Levent Eriş ’in yönetimi ve takımınızın potansiyeli hakkında neler söylemek istersin?

Hocamız herkesle çok iyi şekilde ilgileniyor ve şans vermeye çalışıyor. Takım olarak bazı yerlerde basit puanlar kaybettik. O puanları kazansaydık belki de şu an ilk 3’teydik. Daha iyi yerlerde olabilirdik ama daha hiçbir şey bitmedi. Sonuçta ikinci yarı yeni başladı. O yüzden önümüzdeki maçları kazanıp daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum.

“GELİŞİM İÇİN GENÇ FUTBOLCULARA TAM ZAMANINDA FORMA ŞANSI VERİLMELİ”

SORU-7) Bazen teknik adamlar genç oyuncuları korumak gerektiğini söyleyerek, onlara fazla süre vermekten kaçınıyor. Arda Güler’i bu konuda örnek verebiliriz. Genç oyuncuların süre alması ve sorumluluk alarak gelişmesiyle ilgili neler söylemek istersin?

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Bence her şeyin bir zamanı olmalı. Erken ya da geç olmaması lazım. O yüzden mesela burada oynayan gençler konusunda kulüp, hoca ve yönetim bunu tam zamanında yaptılar. Oyuncuların tam zamanında oynayıp en iyi şekilde gelişim göstermesi gerekiyor. Bence bu şekilde oynama anlamında daha iyi olur.

“MANİSA FK ALTYAPISINDA YILDIZ OYUNCULAR ÇIKARACAK POTANSİYEL VAR”

SORU-8) Bir başka Ege ekibi olan Manisaspor, zamanında Arda Turan, Caner Erkin, Burak Yılmaz, Selçuk İnan gibi yıldızların parladığı ilk kulüp olarak dikkat çekiyordu. Manisa FK formasıyla adından söz ettirip, senden sonra gelecek isimlere öncülük edecek olmak nasıl bir duygu?

Manisaspor döneminde çok oyuncu çıktı. Ben o zamanlar maçları izliyordum. Bence kulübümüzde bu tarzda oyuncu çıkacak potansiyel çok var. Burada ve altyapılarda çok genç oyuncular var. Bu kulüpte oynayan herkesin bir Süper Lig’de oynama hayali var. Kulübümle beraber Süper Lig’e çıkmayı çok istiyorum. Onun haricinde basamak basamak giderek Ümit Milli Takım forması giymeyi çok istiyorum. Gelişim olarak benim için daha iyi olur. Onların da gururunu yaşayıp her şeyi tecrübe etmek istiyorum. Zamanla kulübümle play-off’un içine girmek istiyoruz. Gelecek haftalarda Denizli maçıyla beraber diğer maçları da kazanacağız. Play-off’a gidip Süper Lig hayalini gerçekleştirmek istiyorum.