Porto, Sevilla, Dortmund ve Barcelona pusuda! Lazio-Galatasaray liderlik maçında, iddaa'nın favorisi...

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LAZIO

Son olarak Serie A'da Sampdoria deplasmanında 3-1 kazanan Lazio, aynı maçta en önemli hücum silahı Ciro Immobile'yi kaybetti.

TD Maurizio Sarri; "Önemli bir diz sakatlığı değil, maç saati son durumuna bakacağız..." dese de İtalyan kaynaklar Immobile yerine Vedat Muriqi'ye muhtemel 11'lerde yer veriyor.

İlk maç yediği hatalı gol sonrası Avrupa Ligi maçlarında forma giymeye devam eden Thomas Strakosha, son lig maçında da ilk 11'deydi ve bu sezon ilk kez Serie A'da sahaya çıktı. Yerini koruması bekleniyor...

4'lü savunma "Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic" şeklinde oluşacak. Muriqi'nin arkasında Felipe Anderson ile Mattia Zaccagni forma giyecek.

Lazio'ya grup liderliği için her türlü galibiyet yetiyor. Kazanamazlarsa Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olan takımlarla play-off oynamak zorunda kalacaklar. Porto, Sevilla, Dortmund ve Barcelona gibi zorlu takımlarla eşleşme şansları var...

GALATASARAY

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Süper Lig'de arka arkaya puan kayıpları yapıp zirvenin 16 puan gerisine düşen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ise ilk 5 maç sonunda 11 puanla zirvesinde yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar 3 puan gerisindeki Lazio karşısında Stadio Olimpico'dan en az 1 puan çıkartabilirse grubu ilk sırada tamamlayacak ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla eşleşmeyip direkt olarak Son 16 turuna kalacak.

Koronavirüs karantinasında olan Alexandru Cicaldau ile sakatlıkları süren Sacha Boey ile Arda Turan dışında takımda eksik yok.

TD Fatih Terim'in Altay maçına çıkan ilk 11'i büyük ölçüde değiştirmesi beklenmiyor.

Hücum merkezinde Mostafa Mohamed yerine Mbaye Diagne forma giyecek, kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ile Halil Dervişoğlu devam edecek.

Cicaldau'nun yokluğunda orta alanda "beyin" görevi yine Sofiane Feghouli'de olacak. Feghouli'nin yanında "Berkan & Taylan" izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lazio'nun son 8 resmi maçının 7'si "2.5 ÜST" bitti. (8 maç - 32 gol)

- Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son 6 resmi maçın 5'inde ilk yarılar "dengede" geçildi.

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%70'lik kesim saha ve seyirci avantajı bulunan Lazio'nun zorlu maçta 3 puana ulaşan taraf olmasını bekliyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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Kerem Aktürkoğlu kısa sürede Galatasaray'ın en önemli hücum silahlarından birine dönüştü...