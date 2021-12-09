Porto, Sevilla, Dortmund ve Barcelona pusuda! Lazio-Galatasaray liderlik maçında, iddaa'nın favorisi...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte Reza Zarrabın şatafatlı yaşamı... Son hali şaşırttıİşte Reza Zarrab'ın şatafatlı yaşamı... Son hali şaşırttı!#Reza Zarrab
Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı Meteoroloji illeri tek tek sıraladıKuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı! Meteoroloji illeri tek tek sıraladı#Meteoroloji
Barcelonada tarihi şok 20 yıl sonra bir ilki yaşıyorlar... Nouma ve Ahmet Dursun detayı...Barcelona'da tarihi şok! 20 yıl sonra bir ilki yaşıyorlar... Nouma ve Ahmet Dursun detayı...#Barcelona
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor İşte 2022de ödenecek MTV tutarlarıTüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! İşte 2022'de ödenecek MTV tutarları#MTV
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Yanıldım dedi ve kritik tarihi duyurduBill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... 'Yanıldım' dedi ve kritik tarihi duyurdu!#Koronavirüs
Altın Kelebekte ne oldu Tam da bunları sağladığı için...Altın Kelebek'te ne oldu? Tam da bunları sağladığı için...#Altın Kelebek
Son günlerin en çok konuşulan konularından... 3600 ek göstergeyle ilgili önemli detaySon günlerin en çok konuşulan konularından... 3600 ek göstergeyle ilgili önemli detay!#EYT
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 7 keskin mesaj: Stokçunun malına el koyulacak hem de...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 keskin mesaj: Stokçunun malına el koyulacak hem de...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
7 milyon çalışan beklenti içinde Asgari ücrette önemli toplantı7 milyon çalışan beklenti içinde! Asgari ücrette önemli toplantı#Asgari Ücret
Sergen Yalçının istifası an meselesi Veda eder gibi konuştu...Sergen Yalçın'ın istifası an meselesi! Veda eder gibi konuştu...#Beşiktaş
VIP organ kaçakçıları Skandalda detaylar ortaya çıktı'VIP' organ kaçakçıları! Skandalda detaylar ortaya çıktı#Organ Kaçakçıları
Burak Yılmaz 36 yaşında tarihe geçti Şimdi de Ronaldoyu yakaladı... Durdurulamıyor...Burak Yılmaz 36 yaşında tarihe geçti! Şimdi de Ronaldo'yu yakaladı... Durdurulamıyor...#Burak Yılmaz
Ali Ataydan kafa karıştıran paylaşım... Hazal Kaya hamile miAli Atay'dan kafa karıştıran paylaşım... Hazal Kaya hamile mi?#Ali Atay
Kabine sonrası kritik mesajlar: Ne yaptığımızı biliyoruz, milletimiz sabırlı olsunKabine sonrası kritik mesajlar: 'Ne yaptığımızı biliyoruz, milletimiz sabırlı olsun'#Recep Tayyip Erdoğan
Dava daha bitmemiş... Bebekteki yalıyı satmayı düşünüyorDava daha bitmemiş... Bebek'teki yalıyı satmayı düşünüyor!#Feryal Gülman
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Porto, Sevilla, Dortmund ve Barcelona pusuda! Lazio-Galatasaray liderlik maçında, iddaa'nın favorisi...

#Misli.Com#İddaa#Lazio Galatasaray
Porto, Sevilla, Dortmund ve Barcelona pusuda Lazio-Galatasaray liderlik maçında, iddaanın favorisi...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun liderlik maçında Galatasaray, Stadio Olimpico'da Lazio'yla kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Haberin Devamı

İlandır

LAZIO

Son olarak Serie A'da Sampdoria deplasmanında 3-1 kazanan Lazio, aynı maçta en önemli hücum silahı Ciro Immobile'yi kaybetti.

TD Maurizio Sarri; "Önemli bir diz sakatlığı değil, maç saati son durumuna bakacağız..." dese de İtalyan kaynaklar Immobile yerine Vedat Muriqi'ye muhtemel 11'lerde yer veriyor.

İlk maç yediği hatalı gol sonrası Avrupa Ligi maçlarında forma giymeye devam eden Thomas Strakosha, son lig maçında da ilk 11'deydi ve bu sezon ilk kez Serie A'da sahaya çıktı. Yerini koruması bekleniyor...

4'lü savunma "Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic" şeklinde oluşacak. Muriqi'nin arkasında Felipe Anderson ile Mattia Zaccagni forma giyecek.

Lazio'ya grup liderliği için her türlü galibiyet yetiyor. Kazanamazlarsa Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olan takımlarla play-off oynamak zorunda kalacaklar. Porto, Sevilla, Dortmund ve Barcelona gibi zorlu takımlarla eşleşme şansları var...

GALATASARAY

Haberin Devamı

Süper Lig'de arka arkaya puan kayıpları yapıp zirvenin 16 puan gerisine düşen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ise ilk 5 maç sonunda 11 puanla zirvesinde yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar 3 puan gerisindeki Lazio karşısında Stadio Olimpico'dan en az 1 puan çıkartabilirse grubu ilk sırada tamamlayacak ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla eşleşmeyip direkt olarak Son 16 turuna kalacak.

Koronavirüs karantinasında olan Alexandru Cicaldau ile sakatlıkları süren Sacha Boey ile Arda Turan dışında takımda eksik yok.

TD Fatih Terim'in Altay maçına çıkan ilk 11'i büyük ölçüde değiştirmesi beklenmiyor.

Hücum merkezinde Mostafa Mohamed yerine Mbaye Diagne forma giyecek, kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ile Halil Dervişoğlu devam edecek.

Cicaldau'nun yokluğunda orta alanda "beyin" görevi yine Sofiane Feghouli'de olacak. Feghouli'nin yanında "Berkan & Taylan" izleyeceğiz.

Porto, Sevilla, Dortmund ve Barcelona pusuda Lazio-Galatasaray liderlik maçında, iddaanın favorisi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lazio'nun son 8 resmi maçının 7'si "2.5 ÜST" bitti. (8 maç - 32 gol)

- Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son 6 resmi maçın 5'inde ilk yarılar "dengede" geçildi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NE SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Haberin Devamı

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Lazio ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek bu UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Galatasaray kazanır" tercihine 4,20 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 4,41'den oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,51 iken Misli.com'da 1,60!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lazio kazanır" oldu!

Haberin Devamı

%70'lik kesim saha ve seyirci avantajı bulunan Lazio'nun zorlu maçta 3 puana ulaşan taraf olmasını bekliyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Porto, Sevilla, Dortmund ve Barcelona pusuda Lazio-Galatasaray liderlik maçında, iddaanın favorisi...

Kerem Aktürkoğlu kısa sürede Galatasaray'ın en önemli hücum silahlarından birine dönüştü...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Lazio Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Teslayı Çinde ne bekliyor

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Tesla'yı Çin'de ne bekliyor?

#Tesla
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs
Sivilce sıkmak felce neden olur mu Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...

Sivilce sıkmak felce neden olur mu? 'Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...'

#Dermatoloji