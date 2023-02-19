Porto-Rio Ave maçı öncesinde Atsu için anma düzenlendi

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan Rönesans Rezidans enkazında kalan Hatayspor’un Ganalı futbolcusu Christian Atsu’nun cansız bedenine dün ulaşıldı.

D Smart’ta yayınlanan Portekiz Ligi’nin 21’inci haftasında Porto ile Rio Ave arasında oynanan maç öncesinde Christian Atsu için anma düzenlendi.

İki takım kaptanları daha önce her iki takımda forma giyen Atsu’nun 27 numaralı formasıyla sahaya çıktı.

Estadio Dragao’da Christian Atsu için yapılan anma töreninde duygusal anlar yaşandı.



Futbolculuk kariyerine Porto’da başlayan Christian Atsu, daha sonra Rio Ave, Chelsea, Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga, Newcastle United, Al Raed ve Atakaş Hatayspor formalarını giymişti. 31 yaşındaki Ganalı futbolcu 6 Eylül 2022’de Atakaş Hatayspor’a transfer olmuştu.

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