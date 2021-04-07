Porto Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Porto Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor!

Porto Chelsea karşılaşması ile iki Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Porto'nun Şampiyonlar Ligi tarihinde Chelsea'den daha fazla mağlup olduğu tek rakibi Real Madrid. Portekiz takımlarına karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarının %75'ini kazanan Chelsea, turnuva tarihinde sadece İspanya temsilcilerini daha fazla mağlup etti. Chelsea ile Porto arasındaki tek Şampiyonlar Ligi eleme turu eşleşmesinde İngiliz ekibi yoluna devam etmeyi başardı. Porto, Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı 2003/04'ten bu yana çıktığı altı çeyrek final maçının sadece birini kazanabildi.

Chelsea, 2013/14'te Jose Mourinho yönetiminde oynadığı çeyrek finalden bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin bu aşamasında mücadele edecek. İngiliz ekibi, çeyrek finallerde bir Portekiz takımına rakip olduğu tek eşleşmede Benfica'yı turnuvanın dışına itmişti.

Porto stoperi Pepe bu karşılaşmada forma giyerse, Nisan 2014'ten bu yana Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde görev yapan en yaşlı oyuncu olacak.

Bu sezon Porto formasıyla beş Şampiyonlar Ligi golü atan Sergio Oliveira, bir Portekiz takımı adına en yüksek sayıya ulaşan iki isimden biri konumunda. Kupa 1 tarihinde bir Portekiz takımı adına daha fazla gol atan son isim ise 1967/68'de Eusebio. Chelsea ve Ajax formalarıyla ilk 11 çıktığı 17 Şampiyonlar Ligi maçında 14 gole doğrudan katkı sağlayan Hakim Ziyech, ilk 11'de yer aldığı son yedi karşılaşmada altı golde pay sahibi oldu.

PORTO CHELSEA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Porto Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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