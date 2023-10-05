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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftası maçında Porto sahasında Barcelona'yı konuk etti. Dragao'da oynanan karşılaşmayı İspanyol ekibi 1-0 kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü İlkay Gündoğan'ın asistinde 45+1. dakikada Ferran Torres kaydetti. Ev sahibi Porto ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı ve 3 puanla ikinci sırada kaldı. Katalan devi ise 6 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

GAVI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 36. dakikasında sarı kart gören Barcelona forması giyen Gavi, 90+3. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve son anlarda takımını 10 kişi bıraktı.

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TUVALETE GİTMEK İÇİN GİTTİ, GERİ DÖNMEDİ

Barcelona'nın 16 yaşındaki futbolcusu Lamine Yamal, Porto ile oynanan maçın 70. dakikasında tuvalete gitmek için sahayı terk etti ve bir daha geri dönmedi. Yaklaşık 10 dakika boyunca 10 kişi oynayan Barcelona'da teknik direktör Xavi, Lamine Yamal'ın geri dönmemesi üzerine 80. dakikada Marcos Alonso'yu oyuna aldı.

SEBEBİ HASTALIK ÇIKTI

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, maçtan sonra konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yamal hastaydı. Acı çekiyordu ve bir süredir bunu bana söylüyordu. Oyun durunca tuvalete gitmek istedi, ben de izin verip hemen geri gelmesini istedim. Gitti ama dönmedi." dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

16 yaşındaki Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 11 başlayan en genç oyuncu oldu.

SÖZLEŞMESİNDE 1 MİLYAR EURO'LUK MADDE VAR

Barcelona, altyapısında yetişen Lamine Yamal'ın sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 16 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, oyuncunun 1 milyar Euro serbest kalma maddesinin bulunduğu ifade edildi. Genç oyuncu, Barcelona'nın A Takımı ile toplamda 10 maça çıktı ve 2 asistlik performans sergiledi.

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Lamine Yamal Kimdir?

Lamine Yamal Nasraoui Ebana, 13 Temmuz 2007 tarihinde İspanya'nın Barcelona kentinde dünyaya geldi. Genç oyuncu, şu anda 15 yaşında. İspanya doğumlu Yamal'ın babası Faslı, annesi ise Ekvator Gineli.

Genç yaşta Barcelona altyapısına giren Lamine Yamal, kısa sürede La Masia'nın en önemli yıldız adaylarından biri olarak görüldü. İspanyol basınını tarafından "Yeni Messi" olarak tanımlanıyor.

Lamine Yamal, İspanya U15, U16, U17 ve U19 milli takımlarında forma giydi. Genç yıldızın İspanya'yı tercih etmesi beklenirken, Fas milli takımı da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

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Lamine Yamal Hangi Pozisyonda Oynuyor?

Sol ayaklı olan Lamine Yamal'ın asıl mevkisi sağ kanat olsa da sol kanatta da forma giyebiliyor. Genç yıldız adayı, ayrıca sahte 9 ve oyun kurucu pozisyonlarında da görev alabiliyor.

Yeni Messi deniyor

Müthiş bir top sürme, pas verme ve gol atma yeteneklerine sahip sol ayaklı genç oyuncu, altyapıda yetişen birçok isim gibi Messi'ye benzetildi.

Barcelona teknik direktörü Xavi, altyapıda 'Yeni Messi' olarak anılan Yamal için şu sözleri söyledi: "Lamine Yamal yetenekli bir oyuncu. 16 yaşında olmasına rağmen olgun bir karakteri var, adam eksiltmede çok iyi, kuvvetli. Barcelona tarihinde yeni bir dönemi başlatabilir."

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Atletico Madrid maçının kadrosuna alınarak Barcelona tarihinin A takıma çağrılan en genç oyuncusu olan Lamine Yamal, Katalan deviyle profesyonel kontrat imzaladı ve serbest kalma bedeli 1 milyar Euro olarak belirlendi.