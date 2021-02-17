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Spor Arena
Haber Giriş: 17.02.2021 - 09:31 | Son Güncelleme:

Porto 2-1 Juventus (Maçın özeti)

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Porto 2-1 Juventus (Maçın özeti)
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Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Konuk ekipte Merih Demiral, 34. dakikada sakatlanan Chiellini'nin yerine oyuna dahil oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto ile Juventus karşı karşıya geldi

Mücadelenin henüz 61. saniyesinde Taremi ile öne geçen Porto, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Portekiz ekibi, bu kez ikinci yarının19. saniyesinde Marega ile golü buldu ve farkı 2'ye çıkardı.

Son sözü 81. dakikada Chiesa söyledi ve Porto, Juventus'u 2-1 mağlup ederek çeyrek final adına önemli bir avantaj yakaladı. Rövanş mücadelesi 9 Mart'ta oynanacak.

Juventus'ta Merih Demiral, 35. dakikada Chiellini'nin yerine oyuna dahil oldu.

Porto 2-1 Juventus (Maçın özeti)

 

Porto 2-1 Juventus (Maçın özeti)

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