Porto 2-1 Juventus (Maçın özeti)

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto ile Juventus karşı karşıya geldi

Mücadelenin henüz 61. saniyesinde Taremi ile öne geçen Porto, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Portekiz ekibi, bu kez ikinci yarının19. saniyesinde Marega ile golü buldu ve farkı 2'ye çıkardı.

Son sözü 81. dakikada Chiesa söyledi ve Porto, Juventus'u 2-1 mağlup ederek çeyrek final adına önemli bir avantaj yakaladı. Rövanş mücadelesi 9 Mart'ta oynanacak.

Juventus'ta Merih Demiral, 35. dakikada Chiellini'nin yerine oyuna dahil oldu.

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