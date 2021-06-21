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GeriEURO2020 Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’dan saatte 32 kilometre hız
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EURO2020
Haber Giriş: 21.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’dan saatte 32 kilometre hız

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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’dan saatte 32 kilometre hız

Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Almanya'ya 4-2 kaybettikleri maçta ilk golü atan Cristiano Ronaldo, bu gol sırasında yaptığı 92 metrelik koşuda saatte 32 km’lik hıza ulaştı.

F Grubu’ndaki ikinci maçında Almanya’ya 4-2 kaybeden ve 3 puanda kalan Portekiz’de maça damga vuran olay; Ronaldo’nun kendi yarı sahasından çıktığı deparın ardından attığı gol oldu.

Performansıyla rekorları kıran 36 yaşındaki futbolcunun bu gol sırasında yaptığı 92 metrelik koşuda saatte 32 km’lik hıza ulaştığı belirlendi.

Ronaldo ayrıca, söz konusu mesafeyi sadece 14.2 saniyede kat etti.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’dan saatte 32 kilometre hız

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