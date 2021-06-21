Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’dan saatte 32 kilometre hız

F Grubu’ndaki ikinci maçında Almanya’ya 4-2 kaybeden ve 3 puanda kalan Portekiz’de maça damga vuran olay; Ronaldo’nun kendi yarı sahasından çıktığı deparın ardından attığı gol oldu.

Performansıyla rekorları kıran 36 yaşındaki futbolcunun bu gol sırasında yaptığı 92 metrelik koşuda saatte 32 km’lik hıza ulaştığı belirlendi.

Ronaldo ayrıca, söz konusu mesafeyi sadece 14.2 saniyede kat etti.

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