Portekiz'deki yenilgi sonrası krizi açıkladı! Juventus'ta Cristiano Ronaldo ve Pirlo...

Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un Porto'ya 2-1 mağlup olduğu maçın yankıları devam ediyor.

Porto, mücadeleyi Mehdi Taremi ve Moussa Marega'nın golleriyle kazanmış ve Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun performansı çok konuşulmuştu.

BEKLENMEYEN PERFORMANS

İtalya basınında Porto deplasmanında beklentilerin uzağında bir futbol ortaya koyan Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo dahi Estádio Do Dragão'da etkisiz kaldığı şeklinde yorumlar yer almıştı.

RONALDO ÇILGINA DÖNMÜŞTÜ

Müsabakanın son dakikasında ceza sahası içinde gole çok yaklaşan Cristiano Ronaldo, yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ancak maçın hakemi Carlos Del Cerro Grande aynı görüşte olmadı ve VAR'dan gelen uyarının akabinde maçın son düdüğünü çaldı. Juventus forması giyen oyuncuların penaltı beklediği esnada VAR'dan gelen uyarıyla beyaz noktayı göstermek yerine İtalyan temsilcisi atağa hazırlanırken mücadeleyi bitiren hakem Carlos Del Cerro Grande, Ronaldo'dan büyük tepki gördü.

Pozisyona penaltı çalınmamasına bir hayli öfkelenen Portekizli yıldız uzun süre hakeme itiraz etti. Ronaldo, yerde kaldıktan hemen sonra oyunun devam etmesine tepki olarak da çimleri vurmuştu.

CASSANO'DAN OLAY SÖZLER

Kariyerinde Inter, Real Madrid ve Milan gibi üst düzey kulüplerde forma giymiş olan İtalya Milli Takımı'nın eski golcüsü Cassano ise Cristiano Ronaldo'nun Andrea Pirlo'nun hedeflediği oyuna uyum sağlamadığını söyledi.

TAKIMI ÖNEMSEMİYOR

Cassano, "Ronaldo bir fenomen ve belki de bir milyar gol attı ancak asla Pirlo'nun fikirlerine uyum sağlamadı. Ronaldo sürekli gol atıyor, bu doğru ancak teknik adamın da bazı fikirleri vardır. Ronaldo her zaman bencil bir oyuncu oldu ve başkalarının gol atıp atmamasıyla ilgilenmedi. Oynamak için değil gol atmak için yaşıyor ve takımı önemsemiyor" şeklinde konuştu.

OYUNDAN ÇIKARKEN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cristiano Ronaldo, İtalya Kupası yarı finalinde Inter'e karşı 77. dakikasında yerini Alvaro Morata’ya bırakmış ve oyundan alınırken mutsuz tavırları ile dikkat çekmişti.

Pirlo ise konu hakkında "Oyundan çıkamayacağını söyleyen hiçbir sözleşme maddesi yok. Bizim için temel bir oyuncu olduğunu biliyor fakat nefesini geri alabilmek için her zaman zirvede olmalı" ifadelerin kullanmıştı.