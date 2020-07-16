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Haber Giriş: 16.07.2020 - 03:10,Son Güncelleme:

Portekiz'de şampiyon Porto! 29. kez mutlu son...

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Portekiz'de şampiyon Porto! 29. kez mutlu son...
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Portekiz Ligi'nde Porto, 29. kez şampiyon oldu.

Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto oldu! Sporting'i 2-0 mağlup eden Porto, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Porto'ya şampiyonluğu getiren golleri 64. dakikada Danilo ve 90'da Marega kaydetti. Bu şampiyonlukla birlikte Porto, Portekiz'de şampiyonluk sayısını 29'a yükseltti.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte takımdan ayrılacağı konuşulan eski Galatasaraylı Alex Telles'in gözyaşlarını tutamaması da dikkat çekti.

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