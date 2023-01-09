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Portekiz'de Roberto Martinez dönemi

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#Transfer#Roberto Martinez#Portekiz Milli Takımı
Portekizde Roberto Martinez dönemi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 15:23

Roberto Martinez, Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Belçika ile beklentilerin altında kalan Roberto Martinez, Portekiz milli takımının yeni teknik direktörü oldu.

Portekiz Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamayla takımın başına Roberto Martinez'in getirildiğini resmen duyurdu. Portekiz, Ronaldo krizinin ardından teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırmıştı.

49 yaşındaki teknik adam, Belçika Milli Takımı ile görev aldığı 79 karşılaşmada 56 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 181 puan topladı ve maç başına da 2.29 puan ortalaması yakaladı.

JORGE JESUS'UN İSMİ DE ANILMIŞTI

Jose Mourinho'nun yanı sıra Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus'un da ismi Portekiz Milli Takımı ile anılmıştı. Portekiz basınının iddialarına göre Jesus adaylar arasında yer alıyordu.

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#Transfer#Roberto Martinez#Portekiz Milli Takımı

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