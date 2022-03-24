TÜRKSAT 4A TRT 1 frekans ayarları - Portekiz Türkiye maçı TRT 1 frekans bilgileri

Portekiz Türkiye maçı için heyecan giderek artıyor. Futbolseverler milli maçı sabırsızlıkla bekliyorlar. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Portekiz-Türkiye maçı bu akşam oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarında ve TRT 1 Radyo’da yayınlanacak.
PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1 tarafından yapılan açıklamada, ‘Değerli izleyicilerimiz, TRT 1 maç yayınlarını Türkiye kapsama alanında daha kaliteli ve kesintisiz izlemek için lütfen frekans bilgilerinizi güncelleyin. İyi seyirler dileriz.’ denildi.
FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4