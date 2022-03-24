Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

TÜRKSAT 4A TRT 1 frekans ayarları - Portekiz Türkiye maçı TRT 1 frekans bilgileri

#Portekiz Türkiye Maçı#TRT 1 Frekans Bilgileri#Trt Frekans
TÜRKSAT 4A TRT 1 frekans ayarları - Portekiz Türkiye maçı TRT 1 frekans bilgileri

Portekiz Türkiye maçı frekans bilgileri, maçı canlı yayında izlemek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Portekiz Türkiye maçı bu akşam oynanacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki karşılaşma saat 22:45’te başlayacak. Peki Portekiz Türkiye maçı TRT 1 frekans bilgileri nedir?

Haberin Devamı

Portekiz Türkiye maçı için heyecan giderek artıyor. Futbolseverler milli maçı sabırsızlıkla bekliyorlar. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Portekiz-Türkiye maçı bu akşam oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarında ve TRT 1 Radyo’da yayınlanacak.

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 tarafından yapılan açıklamada, ‘Değerli izleyicilerimiz, TRT 1 maç yayınlarını Türkiye kapsama alanında daha kaliteli ve kesintisiz izlemek için lütfen frekans bilgilerinizi güncelleyin. İyi seyirler dileriz.’ denildi.

FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TÜRKSAT 4A TRT 1 frekans ayarları - Portekiz Türkiye maçı TRT 1 frekans bilgileri

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Portekiz Türkiye Maçı#TRT 1 Frekans Bilgileri#Trt Frekans

BAKMADAN GEÇME!

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi Peki avantaj kimde

Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi! Peki avantaj kimde?

#Ukrayna
Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek

BAKMADAN GEÇME!

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi Peki avantaj kimde

Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi! Peki avantaj kimde?

#Ukrayna
Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek