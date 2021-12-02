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Portekiz-Türkiye maçı ne zaman? İşte heyecanla beklenen milli maç tarihi

#Portekiz-Türkiye Maçı#2022 FIFA Dünya Kupası#Portekiz-Türkiye Maçı Ne Zaman?
Portekiz-Türkiye maçı ne zaman İşte heyecanla beklenen milli maç tarihi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde A Milli Takım, Portekiz ile eşleşti. Ronaldo başta olmak üzere birçok yıldıza sahip olan Portekiz, son yılların güçlü takımlarından birisi. Müsabaka öncesi en çok merak edilen ise tarih bilgisi. Peki, Portekiz-Türkiye maçı ne zaman?

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A Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda C Yolu'na düştü ve yarı finaldeki rakibi Portekiz oldu. Milliler, yarı finalde tur atlaması halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle kendi sahasında karşılaşacak. İşte, Portekiz-Türkiye milli maç tarihi...

2022'de Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na katılan son takımları belirlemek için düzenlenen Avrupa elemeleri play-off turunda kuralar çekildi. 12 takımın A, B ve C olmak üzere 3 yola ayrıldığı play-off turunda C Yolu'nda mücadele edecek olan Türkiye, yarı finalde Portekiz'e konuk olacak.

MAÇ NE ZAMAN?

Portekiz - Türkiye karşılaşması, 24 Mart 2022 tarihinde oynanacak. Milliler, yarı finalde Portekiz'i elemesi halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart 2022 tarihinde kendi sahasında karşılaşacak.

STEFAN KUNTZ'DAN KURA YORUMU

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Çevrimiçi ortamda düzenlenen kura çekimine Türkiye'yi temsilen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop katıldı. Kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Stefan Kuntz, en zor yolun C Yolu olduğunu kaydederek, "Biz de oradayız. Ancak takım olarak, ekip olarak, ben göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi göreceğiz hep beraber" diye konuştu.

TÜM EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

12 takımın 4'erli takımlar halinde 3'er yola ayrıldığı kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:

- A Yolu

1'inci Yarı Final: İskoçya - Ukrayna

2'nci Yarı Final: Galler - Avusturya

- B Yolu

1'inci Yarı Final: Rusya - Polonya

2'nci Yarı Final: İsveç - Çekya

- C Yolu

1'inci Yarı Final: İtalya - Kuzey Makedonya

2'nci Yarı Final: Portekiz - Türkiye

FİNAL KURALARI

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası finalleri, 21 Kasım 2022 ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Finallerin kura çekimi Nisan 2022'de çekilecek.

 

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