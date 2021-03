Polonyalı Twitch yayıncısı aynı hafta içinde ikinci kez banlandı

Polonyalı popüler yayıncı H2P_Gucio, canlı yayını sırasında yanlışlıkla çıplak bir avatar içeren bir satranç daveti gösterdiği için bir hafta içinde Twitch'ten ikinci yasağını aldı.

Yayıncı H2P_Gucio, chess.com sitesinden satranç oyunu oynarken kendisine gelen bir maç isteğinin ekranda belirdi. Kendisine maç isteği atan kullanıcının profil fotoğrafı ise çıplaklık içerdiği için yayıncının başı Twitch ile aynı hayfa ikinci kez derde girdi.

Durumu hemen fark eden Gucio uygunsuz görüntüyü hızlıca kapatsa da bu Twitch’in kendisine yaptırım uygulamasının önüne geçemedi. Sonrasında Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda vücut boyama veya yatakta uzanırken yayın yapanlara atıfta bulunarak, olarak yayınladığı içerik türünü yeniden değerlendirmek istediğini söyleyerek durumu espriye vurdu.

O jeden sub jeden przysiad też wydaje się być konkret pomysłem.

Aynı durum 12 Mart’ta yayıncı lavaboya gidip yayını açık bıraktığında da başına gelmişti. Kendisi bilgisayar başında değilken gelen bir maç davetini gönderen kullanıcı yine çıplak bir profil fotoğrafına sahipti.

Drugi w życiu ban na kanał. Powód: poszedłem do łazienki podczas treningu z Dawidem i przyszedł invite do gry na chess com od jakiejś prawdziwej dziewczyny która umieściła swoje piersi na profilowym. PRZEWROTNY LOS. Ban na 1 dzień. Pozdrawiam.