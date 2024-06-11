Polonya’da Swiderski ve Levandowski sakatlandı

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Süper Lig’de Antalyaspor forması giyen Adam Buksa, Fenerbahçe’de oynayan Sebastian Szymanski ve Başakşehir’in kadrosunda yer alan Krzysztof Piatek dün Milli Takımımıza karşı yedek soyundu.

iKi ZORUNLU DEĞiŞiKLiK

Polonya’da maçın 12. dakikasında skoru 1-0 yapan Karol Swiderski gol sevinci sırasında ters basarak sakatlandı. Bir süre saha kenarında tedavi olan Veronalı forvet oyuna devam edemeyince yerine Başakşehirli Piatek girdi. Polonya’da ayrıca takımın diğer forveti Lewandowski de ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yıldız oyuncunun yerine Bologna’da forma giyen 19 yaşındaki Urbanski girdi.