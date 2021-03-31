Polonya'da Lewandowski yok, artı 2 oyuncu da korona pozitif! İngiltere'nin iddaa oranı...

Bu bir ilandır

İNGİLTERE

- San Marino ve Arnavutluk engellerini zorlanmadan geçen İngiltere'de Bukayo Saka ve Marcus Rashford sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

- Jack Grealish ve Jadon Sancho da ilk açıklanan kadroda yer almıyordu.

- Bu eksiklere rağmen TD Gareth Southgate'in elinde çok geniş bir yelpaze var.

- Kanatlarda Manchester City'nin önemli yetenekleri Raheem Sterling ve Phil Foden'ı izleyeceğiz. Ortalarında da kaptan Harry Kane olacak.

- Tüm İngiltere, Nick Pope'u konuşuyor. Bugüne kadar 6 kez forma şansı buldu, hiçbirinde kalesinde gol görmedi. Son 2 maçta kalesine 1 şut bile isabet etmedi...

POLONYA

- Macaristan deplasmanında 2 puan bırakıp Andorra'yı farklı geçen Polonya'da 3 eksik var!

- Robert Lewandowski sakat, hücumda gözler "Arkadiusz Milik & Krzysztof Piatek" ikilisinde olacak.

- Kamil Piatkowski ve Grzegorz Krychowiak'ın da koronavirüs testleri pozitif çıktığı için aday kadrodan çıkartıldılar.

- TD Paulo Sousa, orta alanda Krychowiak'ın yerine Rafal Augustyniak'a forma verip o bölgeyi Jakub Moder ve Kamil Jozwiak ile birlikte kalabalık tutmak isteyebilir.

- Piatkowski yerine de Kamil Glik'in yanında muhtemelen Jan Bednarek forma giyer.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İngiltere son 10 maçının 7'sini kazandı, bu 7 maçın 6'sında gol yemedi! (1 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- Polonya'nın son 6 maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu 2022 FIFA Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İngiltere kazanır" oldu!

%46'lık kesim kritik eksikleri olan Polonya karşısında İngilizlere güveniyor...

%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.