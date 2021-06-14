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GeriEURO2020 Polonya - Slovakya maçında Wojciech Szczesny yediği golle tarihe geçti
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EURO2020
Haber Giriş: 14.06.2021 - 20:15 | Son Güncelleme:

Polonya - Slovakya maçında Wojciech Szczesny yediği golle tarihe geçti

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Polonya - Slovakya maçında Wojciech Szczesny yediği golle tarihe geçti

EURO 2020 E Grubu'nda Polonya ile Slovakya'nın karşılaştığı maçta Polonya kalecisi Wojciech Szczesny, yediği golle tarihe geçti.

Rusya'nın Saint Petersburg Stadı'nda Polonya ile Slovakya,  grubun açılış mücadelesinde karşılaştı.

Müsabakanın 18. dakikasında Slovakya'da Robert Mak'ın sol çaprazdan çektiği şut, direğe çarparken dönen top kaleci Szczesny'nin sırtına çarpıp ağlarla buluştu.

Bu golle Slovaklar 1-0 öne geçerken gol, Mak'a değil, kurallar gereği kaleci Szczesny'ye yazıldı.

OPTA verilerine göre Wojciech Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu.

Polonya - Slovakya maçında Wojciech Szczesny yediği golle tarihe geçti

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