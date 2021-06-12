Podolski'den futbolcu eşlerine flaş eleştiri! Yıldız ismin eşinden olay yanıt

Spor Arena Dış Haber - Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren Alman yıldız Lukas Podolski, Alman basınına yaptığı açıklamada futbolcu eşlerini eleştirdi.

GALA Dergisi'ne bir röportaj veren Podolski, eşlerinin futbolcuların popülerliğini kullandığını ve bu durumun sinirlerini bozduğunu söyledi.

"Bir futbolcuyla sevgili olmadan ya da evlenmeden önce pek çoğunu görmüyoruz" diyen Podolski, "Ancak bunlar yaşandıktan sonra bir anda tüm sosyal medya mecralarında büyük bir akım oluşturuyorlar" şeklinde konuştu.

Eşi Monika Puchalski'nin bu şekilde bir hayat yaşamadığını söyleyen Alman yıldız, "Biz Podolskiler kendi yolumuzda yürüyoruz ve bundan mutluyuz. Eşimin kendini ön plana çıkarmak için hırsı sıfır" ifadelerini kullandı.

"SORUN YOK, KENETLENİYORUZ"

Podolski'nin yaptığı bu açıklamaya ilk tepki ise Bundesliga 2 takımlarından Sandhausen'de forma giyen Diego Contento'nun eşi Jessica'dan geldi.

Jessica Contento, Podolski'nin açıklamalarına anlam veremediğini söyleyerek "Burada ben de dahil olmak üzere birçok futbolcu eşi, yıllardır savaştığı klişe yeniden gündeme geldi. Sorun yok, böylece hepimiz kenetleniyoruz" dedi.

Sözlerini sürdüren Contento, "Gerçek şu ki, böyle bir ifadenin ardından bir girişimci, anne veya çalışan bir kadın olmanızın ve bunlarla anılmanızın bir önemi yok. Lukas gibileri açıklama yaptığında da birçok futbolcu eşinin olumsuz algıları silmek için verdiği mücadelenin bir anlamı kalmıyor. Aksine olumsuz algı pekişiyor. Bu durum aynı zamanda, kulüplerin ilkelerine de aykırı" diye konuştu.

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