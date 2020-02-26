Planet9, Katowice’de düzenlenen IEM etkinliğinde kayıtlara başladı

Planet9, oyunculara kendi takımlarını kurup daha iyi oyun becerilerine erişmek için antrenman yaparak zafere ulaşmalarına yardımcı olacak açık bir topluluk sunuyor. İlk olarak Eylül 2019’daki IFA etkinliğinde duyurulan ve halihazırda açık beta programı süren platformun 2020’nin ikinci çeyreğinde EMEA bölgesinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Intel Extreme Masters etkinliğinin resmi global PC ortağı olan Acer tüm katılımcılara platforma göz atma fırsatı ve kayıt olma olanağı sunuyor.

Planet9, yakın beceri düzeyine sahip ve benzer hedefleri paylaşan oyuncuları bir araya getirip birer takım haline gelmelerine yardımcı olan bir çevrim içi platform görevi görüyor. Planet9 ayrıca oyunculara performansları hakkında bilgi vererek kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Planet9, ayrıntılı istatistikleri her düzeyden oyuncuya sunan lider bir sistem olma özelliğine de sahip. Beceri düzeyi ne olursa olsun her oyuncu kendisi ve takımı hakkında performans istatistiklerini görebiliyor. Planet9 platformu tüm oyuncuların kendilerini geliştirirken verilere dayalı kararlar verebilmeleri için tasarlandı. Oyuncular bu sayede, düzeltmeleri gereken zayıf yanlarını görebiliyor ve hangi güçlü noktalarına odaklanabileceklerini anlayabiliyor.

Oyuncularla Takım Kur

Planet9’un temelini topluluk özellikleri oluşturuyor. Oyuncular kendileriyle benzer yoldaki başka oyuncularla tanışıp takım oluşturabiliyor. Kullanıcılar diğerlerini arkadaş olarak ekleyebiliyor, ilgilendikleri kişileri takip edebiliyor, oyunlara ve beceri düzeyine göre kimlerle takım arkadaşı olabileceklerine dair öneriler alabiliyor. Takımlara sunulan görüşme odası ve oyun taktik paylaşımı gibi işlevler ise grubun daha yakınlaşmasını ve birbirinden öğrenmesini sağlıyor.

Mükemmel Olmak İçin Çalış

Planet9’da oyuncuların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak sıralamalı hazırlık maçları, özel ve bireysel kılavuzluk edecek koç bulma, tecrübeli oyuncularla birlikte oynama veya performansı takip etmek için gelişmiş oyun istatistiklerini kontrol etme gibi bir dizi özellik yer alıyor.

Zafere Giden Yol

Planet9’da sponsorlu veya resmi her ölçekten turnuva düzenlenebiliyor. Oyuncular bu turnuvalara ün, zafer veya ödül kazanmak için katılabiliyor. Platform turnuvaların kayıt ve takvim belirleme sürecinden maç sonuçları ve analizleri sunmaya kadar her aşamasını hazırlayabiliyor. Acer oyun tutkunu herkesin bir araya gelip sıkı bağlar oluşturduğu pozitif bir ortam kurmanın yanı sıra Planet9, hırslı oyuncuların profesyonel aşamaya hazırlanabilecekleri bir ortam da sunmayı hedefliyor.