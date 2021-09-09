MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPlaj Futbolu Milli Takımı, Litvanya'ya 3-0 mağlup oldu
GeriFutbol Plaj Futbolu Milli Takımı, Litvanya'ya 3-0 mağlup oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 18:39 | Son Güncelleme:

Plaj Futbolu Milli Takımı, Litvanya'ya 3-0 mağlup oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Plaj Futbolu Milli Takımı, Litvanya'ya 3-0 mağlup oldu

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakalarındaki ilk maçında Litvanya'ya 3-0 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Portekiz'in Figueira Da Foz şehrinde gerçekleştirilen organizasyondaki ilk maçında Litvanya ile karşılaştı. Milliler, müsabakayı 3-0 kaybetti.

Günün diğer karşılaşmasında Yunanistan, Kazakistan'ı 4-2 yendi.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 12.30'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. İki grupta oynanacak müsabakalar neticesinde gruplarında ilk sırayı alan takımlar final maçı oynayacak. Yükselme grubunu şampiyon olarak tamamlayacak takım 2022 yılında Avrupa A Ligi'nde yer alacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi