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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 11:49,Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka'nın korkusu yok!

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Pınar Karşıyaka'nın korkusu yok!
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FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubunda Yunanistandan AEK, İtalyadan Fortitudo Bologna, İspanyadan Bilbao Basket, Almanyadan Bamberg, Fransadan Cholet gibi güçlü takımlarla eşleşen Pınar Karşıyaka geçen sezon Europe Cuptaki başarısını tekrarlamaya çalışacak.

Hiçbir rakipten çekinmediklerini söyleyen Antrenör Ufuk Sarıca kura değerlendirmesinde, "Öncelikle 2020-2021 sezonu tüm takımlara hayırlı olsun. İki yıllık aranın ardından yeniden FIBA Şampiyonlar Ligine doğrudan katılıyoruz. AEK, Brose Bamberg, Fortitudo Bologna, RETABet Bilbao Basket olsun aynı zamanda Cholet Basket ile ülkeler bazında Avrupada ekol olmuş, kulüpler bazında gelenekleri olan takımlardan oluşan bir grupta yer alıyoruz. Kağıt üzerinde baktığınız zaman şu aşamada, sezon öncesinde bir değerlendirme yapmak yersiz olur. Pınar Karşıyaka olarak biz geçtiğimiz sezon FIBA Europe Cupta gerçekleştirdiğimiz başarıyı bu yıl FIBA Şampiyonlar Liginde de tekrarlamak istiyoruz ve kimseden de çekinmiyoruz. Oluşturacağımız kadro ile de sonuna kadar mücadele eden bir takım olacağız" açıklamasını yaptı.

 

Pınar Karşıyakanın korkusu yok

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