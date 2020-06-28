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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 14:47,Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka'nın eski yıldızı Uros Trifunovic, Avrupa'da parlıyor

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Pınar Karşıyaka'nın eski yıldızı Uros Trifunovic, Avrupa'da parlıyor
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ING Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da geleceğin NBA yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Nijerya asıllı Türk pivot Adem Bona'nın bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olma ihtimali tartışılırken, yolu yeşil-kırmızılılardan geçen başka bir genç oyuncu Uros Trifunovic, Avrupa'da kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor.

Babası Aleksandar Trifunovic'in Kaf-Kaf'ın A takımını çalıştırdığı 2017-2018 sezonunda henüz 17 yaşındayken İzmir temsilcisine transfer olan Uros, Gençler Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekti.

Tek sezon kalıp babasıyla birlikte ayrıldığı Karşıyaka'nın BGL takımında 17 sayı, 4.6 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla mücadele eden genç yıldız adayı sezon bitiminde ülkesi Sırbistan'la U18 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Şampiyonadaki başarısıyla 2018'de Partizan'la sözleşme imzalayan 20 yaşındaki oyuncu dün kulübüyle 4 yıllık sözleşme yeniledi. Geçen sezon genç yaşına rağmen ULEB Eurocup'ta 5.4 sayı ortalamaları tutturup Sırbistan A Milli Basketbol Takımı'nda da oynamaya başlayan Trifunovic, 16 Ekim 2020'de NBA draftlarına da katılacak.

Pınar Karşıyakanın eski yıldızı Uros Trifunovic, Avrupada parlıyor

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