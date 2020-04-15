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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 12:13,Son Güncelleme:

Pınar Karşıyakalı Jordan Morgan'a talip çıktı

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Pınar Karşıyakalı Jordan Morgan'a talip çıktı
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Koronavirüs salgını yüzünden spor organizasyonlarına verilen arada ING Basketbol Süper Ligi’yle ilgili kararı bekleyen Pınar Karşıyaka’da performansıyla takımı sırtlayan pivot Jordan Morgan’a Slovenya’dan Cedevita Olimpija talip oldu.

Olimpija’nın Sloven pasaportu alıp devşirme oyuncu olarak bu ülkenin milli takımında oynayan Morgan için ABD’li menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.

Karşıyaka’yla yeni sezon için iki taraflı çıkış opsiyonlu sözleşmesi bulunan Morgan, yeşil-kırmızılıların bu yıl ligde zirve yarışı verip FIBA Europe Cup’ta yarı finale yükselmesine büyük katkı yaptı.

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