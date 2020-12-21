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GeriBasketbol Pınar Karşıyaka'da Yalım Olcay, NCAA'den yuvaya döndü
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Basketbol
Haber Giriş: 21.12.2020 - 12:24 | Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka'da Yalım Olcay, NCAA'den yuvaya döndü

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Pınar Karşıyaka'da Yalım Olcay, NCAA'den yuvaya döndü
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ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka'da altyapıda yetişerek 2016 yılında NCAA'de mücadele eden Western Carolina Üniversitesi'nden tam burs kazanan Yalım Olcay, bu sezon yuvaya döndü.

ABD'deki eğitim hayatının yanı sıra NCAA'de 4 yıl boyunca Western Carolina forması giyen 23 yaşında 2.03 boyundaki forvet, ligin başında tekrar takıma katıldı.

Yeşil-kırmızılıların eski efsane basketbolcularından Şadi Olcay'ın da oğlu olan Yalım, bu sezon ilk kez Galatasaray deplasmanında süre alarak son anlarda 86-74'lük galibiyeti getiren üçlüğü attı.

Pınar Karşıyakada Yalım Olcay, NCAAden yuvaya döndü

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