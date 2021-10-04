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Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne İsrail'de başlıyor

#Pınar Karşıyaka#FIBA Şampiyonlar Ligi#Basketbol
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligine İsrailde başlıyor

Türkiye'yi Avrupa kupalarında 25. kez temsil edecek Pınar Karşıyaka, bu sezon 4. defa yer alacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını yarın İsrail'de Hapoel Bank Yahav karşısında oynayacak.

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Daha önce 2016-2017, 2017-2018 ve geçen sezon Türkiye'yi FIBA Şampiyonalar Ligi'nde temsil eden Pınar Karşıyaka, organizasyonda bu sezon B Grubu'nda İsrail'den Hapoel Bank Yahav, Polonya'dan Arged BM Stal Ostrow ve İspanya'dan BAXI Manresa takımlarıyla mücadele edecek.

Grubun ilk maçında yarın 21.00'de Pais Arena'da Hapoel Bank Yahav'e konuk olacak Pınar Karşıyaka, öğleden sonra özel uçakla İsrail'e gidecek.

- Avrupa'da 239. karşılaşma

Avrupa kupalarında 239. maçına yarın çıkacak olan İzmir temsilcisi, 238 karşılaşmada 129 galibiyet, 107 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, 18 bin 964 sayı atarken, potasında 18 bin 371 sayı gördü.

Bu yıl 25. kez Avrupa'da sahne alacak Pınar Karşıyaka, üst üste 12. defa Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek.

Avrupa macerasına 1975-1976 sezonunda Koraç Kupası ile adım atan İzmir temsilcisi, en iyi derecelerini 2013'te ve geçen sezon elde etti.

FIBA EuroChallenge Kupası'nın 2012-2013 sezonu İzmir'deki Dörtlü Final'de başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde finalde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 77-76 yenilerek ikincilikte kalan Pınar Karşıyaka, geçen sezon FIBA Şampiyonlar finalinde İspanyol Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 kaybetti.

Yeşil-kırmızılı ekip, 2019-2020'de favorileri arasında gösterildiği FIBA Avrupa Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdırmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizasyonun iptal edilmesiyle kupayı kazanma şansını kaybetti.

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#Pınar Karşıyaka#FIBA Şampiyonlar Ligi#Basketbol