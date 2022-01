Pınar Karşıyaka evinde kazandı

Haberin Devamı

Aliağa Petkimspor'da 32 sayı üreten Hamilton mağlubiyete engel olamazken, Karşıyaka adına 27 sayı bulan Colson galibiyetin mimarı oldu. Bu sonuçla ev sahibi ekip 11'inci galibiyetini, son sıradaki konuk takım 13'üncü yenilgisini aldı.

Yeşil-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan M'Baye, Roll ve Semih Erden forma giyemedi. Koronavirüs vakaları nedeniyle geçen haftaki Beşiktaş karşılaşması ertelenen Petkimspor'da Antrenör Burak Gören takımın başındaki ilk maçına çıktı.

İlk çeyrekte konuk ekip Foreman'ın etkili oyunuyla 6'ncı dakikayı 13-7 önde tamamlarken, mola sonrası Pınar Karşıyaka farkı 3 sayıya (12-15) kadar indirdi. Periyodun son bölümünde serbest atışlarla skor üreten Aliağa Petim, çeyreği 8 sayı üstün tamamladı: 16-24.

İkinci periyotta üst üste Berkan, Colson, Blackmon ve Can'ın sayılarıyla skoru 24-24'e getiren Pınar Karşıyaka, yine Can'ın üç sayılık basketiyle 11-0'lık seri yakalayarak 27-24 öne geçti. Periyodun devamında Hamilton'un sayılarıyla skor üreten Aliağa Petkimspor, Armand'ın son saniye üçlüğüyle soyunma odasına 4 sayı önde girdi: 39-43.

Üçüncü periyotta Yunus Sonsırma'nın 2 sayılık basketiyle skoru 49-49'a getirip, 26'ncı dakikada Colson'un dış atışıyla 52-49 öne geçen yeşil-kırmızılılar, Colson'un ürettiği sayılarla üstünlüğünü korurken, Can Korkmaz'ın son saniye basketiyle 7 sayılık fark yakaladı: 66-59.

Final periyodunda Yunus Emre'nin etkili oyunuyla farkı 10 sayıya (74-64) çıkaran Pınar Karşıyaka, son bölümde Colson ve Taylor'un oyuna ağırlığını koymasıyla müsabakayı 12 sayı farkla kazandı: 91-79.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli (xx), Ziya Özorhon (xx), Ali Köseoğlu (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Yunus Emre (xxx) 11, Burak Can (xxx) 6, Taylor (xxx) 17, Tyus (xx) 7, Colson (xxx) 27, Can Korkmaz (xxx) 9, Blackmon (xxx) 10, Mahir (xx) 2, Berkan (xx) 2, Ali Efe (xx), Murat (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Sinan (x), Armand (xxx) 17, Foreman (xx) 12, Thomas (xx) 9, Aldridge (x) 2, Hamilton (xxx) 32, Nusret (x), Eray (x), Erol Can (xx) 5, Hakan (x), Murat (x) 2, Ömer Yasir (x)

1.PERİYOT: 16-24

İLK YARI: 39-43

3.PERİYOT: 66-59

BEŞ FAUL: Foreman (34.40) (Aliağa Petkim)